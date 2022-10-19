Томас Бах: МОК против полной политизации спорта и наказания спортивных организаций из РФ.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил против полной политизации в спорте и наказания российских и белорусских спортивных организаций.Выступая на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов, он заявил, что санкции МОК не распространяются на спортивные организации из РФ или Белоруссии, потому что "конфликт не был начат российскими атлетами, Олимпийским комитетом РФ или членами МОК из России"."Мы против такой полной политизации в спорте. Мы не будем более политичными, чем политики. В данный момент проходит Генеральная Ассамблея ООН в присутствии всех её участников, несмотря на то что некоторые страны находятся в состоянии конфликта", — сказал Бах.