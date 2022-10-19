Число муромлян, которых вернули домой после ошибочной мобилизации, увеличилось до 13 человек. Об...

Число муромлян, которых вернули домой после ошибочной мобилизации, увеличилось до 13 человек.Об этом сообщили в администрации округа порталу Муром24.рфНа этот раз двух жителей, призванных на службу, вернули по причине непогашенной судимости.По последим данным региональных властей на 6 октября - в целом домой вернулись 123 неправомерно мобилизованных жителя Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com