Всего за месяц домой вернули 13 ошибочно мобилизованных муромлян.

В Муроме вернули двоих мобилизованных бойцов с непогашенной судимостью. Об этом рассказали в горадминистрации.Местные чиновники подчёркивают, что с каждым случаем незаконного призыва резервистов разбираются индивидуально. Всего за месяц домой вернули 13 ошибочно мобилизованных муромлян.В целом во Владимирской области, по последним озвученным данным, на гражданку вернулись 123 неправомерно призванных человека.Ранее сообщалось, что омбудсмен региона более 500 обращений по теме частичной мобилизации.