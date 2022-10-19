Всего за месяц домой вернули 13 ошибочно мобилизованных муромлян.
В Муроме вернули двоих мобилизованных бойцов с непогашенной судимостью. Об этом рассказали в горадминистрации.
Местные чиновники подчёркивают, что с каждым случаем незаконного призыва резервистов разбираются индивидуально. Всего за месяц домой вернули 13 ошибочно мобилизованных муромлян.
В целом во Владимирской области, по последним озвученным данным, на гражданку вернулись 123 неправомерно призванных человека.
Ранее сообщалось, что омбудсмен региона более 500 обращений по теме частичной мобилизации.