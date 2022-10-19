Спрос на квартиры от 20 млн рублей вырос в 6 раз.

Спрос на квартиры от 20 млн рублей вырос в 6 раз.С начала года в Подмосковье в 6 раз вырос спрос на дорогие квартиры, стоимостью от 20 млн рублей. Сделок с жильем стоимостью от 15 до 20 млн рублей стало в два раза больше.Более половины лотов стоимостью от 15 млн рублей приобретено в жилых комплексах на территории г.о. Одинцовский. Именно здесь была реализована самая дорогая подмосковная квартира с начала года – лот стоимость 40,7 млн рублей в ЖК «» от группы «Абсолют». Спросом пользуются также такие проекты класса «бизнес», как «» от девелопера «ФСК» и «Заречье парк» от группы «Самолет».Еще 14% спроса пришлось на Мытищи, где большинство сделок сосредоточено в двух новостройках – «» от «ФСК» и «» от «Инвест Груп». Оба жилых комплекса относятся к классу «комфорт».Более 9% покупок было совершено в Красногорске. Наибольшей популярностью здесь пользуется микрорайон «» от группы «Самолет».Большинство сделок с дорогим жильем в Подмосковье приходится на комплексы, расположенные на расстоянии до 1,5 км от МКАД. Этим и объясняется высокая цена в проектах.