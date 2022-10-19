В Москве продолжается масштабная программа реконструкции поликлиник. В зданиях, построенных около 50 лет назад, проводят капитальный ремонт.

В Москве продолжается масштабная программа реконструкции поликлиник. В зданиях, построенных около 50 лет назад, проводят капитальный ремонт.Активная фаза ремонта в настоящее время продолжается в 135 зданиях. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он уточнил, что в работах задействовано свыше 10 тысяч специалистов и 635 единиц техники.Основная задача реконструкции – создание комфортных медицинских учреждений, подчеркнул Бирюков. По его словам, особое внимание уделяется современному дизайну, применяются только качественные материалы.Специалисты полностью обновляют тепловые, водопроводные и канализационные сети. Усиливаются фундаменты зданий и внутренние перекрытия, ремонтируется кровля, рассказал заместитель мэра."В рамках проектов увеличиваем полезную площадь за счет переоборудования подвальных и цокольных помещений под складские и бытовые объекты", – сообщил глава комплекса городского хозяйства столицы.По словам Бирюкова, также специалисты увеличивают энергетические мощности в каждой поликлинике. Это необходимо для стабильной работы нового высокотехнологичного оборудования, которым оснащают реконструированные поликлиники, объяснил он. Слова заммэра передает портал mos.ru.В программу ремонта входит более 200 зданий. Это половина амбулаторного фонда Москвы. уже на 66 объектах.Отремонтированные поликлиники работают по новому столичному стандарту. В медучреждениях организованы отдельные входы для детского и взрослого отделений, а также для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний.Схема размещения кабинетов врачей прорабатывается так, чтобы исключить вероятность возникновения очередей. Помещения медработников оснащают эргономичной мебелью.Для пациентов также создаются комфортные условия. Они ожидают приема специалиста в помещениях с мягкими диванами, кондиционерами, телевизорами, кулерами с питьевой водой.В реконструированные поликлиники современного медицинского оборудования: аппараты КТ, рентгена, МРТ и многое другое. Технику закупают с заранее фиксированными сроками, чтобы привезти ее непосредственно к открытию медучреждения.