В центре города легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом. В результате аварии пострадали...

В центре города легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом.В результате аварии пострадали пассажиры, сообщает портал http://gorodkovrov.ru/.Сотрудники ГИБДД сообщают:18 октября в 16:40 в Коврове, по адресу проспект Ленина,27, 54-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», при движении со стороны улицы Шмидта в направлении улицы Циолковского по средней полосе для движения, при повороте направо не занял крайнее правое положение на проезжей части в результате произошло столкновение с троллейбусом под управлением 66-летнего водителя.В результате ДТП телесные повреждения получил 58-летний пассажир (предварительный диагноз: ушиб мягких тканей лица) и 71-летний пассажир (предварительный диагноз:ЧМТ, СГМ, рваная рана волосистой части головы).Фото http://gorodkovrov.ru/