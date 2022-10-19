Собинским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении...

Собинским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя.Он обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Установлено, что 16 июля ранее судимый за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь в нетрезвом виде сел за руль своего автомобиля «ВАЗ-21103». В районе дома 7 по ул. Димитрова г. Собинка он был остановлен инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району.При составлении протокола водитель высказал угрозу применения насилия в отношении представителя власти.Уголовное дело предстоит рассматривать Собинскому городскому суду.Фото https://www.pxfuel.com