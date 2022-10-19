Мужчина повторно сел за руль пьяным.

В Собинке 28-летнего мужчину осудят за угрозы в адрес инспектора ГИБДД. Подробностями уголовного дела поделились в прокуратуре Владимирской области.В июле обвиняемый, ранее судимый за управление автомобилем в пьяном виде, вновь сел за руль своей «десятки» под мухой. В Собинке на улице Димитрова его остановил экипаж ДПС.«В процессе оформления протокола автомобилист высказал угрозу применения насилия в отношении представителя власти», - уточнили в прокуратуре.Офицер подал рапорт. На дебошира возбудили уголовное дело по ч.2 ст.264.1 УК РФ. Материалы рассмотрит Собинский городской суд.