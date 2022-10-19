В городе Судогда Владимирской области несколько улиц и проездов получили новые наименования. Об этом сообщили в telegram-канале «Владимирский банщик» 19 октября. В городе появились: улица

В городе Судогда Владимирской области несколько улиц и проездов получили новые наименования. Об этом сообщили в telegram-канале «Владимирский банщик» 19 октября. В городе появились: улица Владимиркаулица Хоккеистовулица имени П.А. Кабановаулица имени Ю.А. Киселевапроезд Васильковыйпроезд Александровскийпроезд Хорышовскийпроезд Околица Две улицы получили имя в честь уроженцев Судогодского района. Павел Антонович Кабанов – Герой Советского Союза. Юрий Анатольевич