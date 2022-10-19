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Обезвоженные Городищи
В поселке Городищи Петушинского...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
Обезвоженные Городищи
В поселке Городищи Петушинского района вода - по расписанию. Областная прокуратура начала проверку.
Чучела на ремонте
Реставрация птицы-поганки. Владимирский таксидермист восстанавливает экспонаты Егорьевского музея.
Французов. Художник
Художник, творчество которого заставляет подумать. Памяти Бориса Французова - кинокартина московских документалистов.