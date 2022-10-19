Смотрите в программе Вести-Владимир: Обезвоженные Городищи В поселке Городищи Петушинского...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":Обезвоженные ГородищиВ поселке Городищи Петушинского района вода - по расписанию. Областная прокуратура начала проверку.Чучела на ремонтеРеставрация птицы-поганки. Владимирский таксидермист восстанавливает экспонаты Егорьевского музея.Французов. ХудожникХудожник, творчество которого заставляет подумать. Памяти Бориса Французова - кинокартина московских документалистов.