Не пропустите в итоговом выпуске региональных Вестей: Найден, жив! Ребенок, найденный в стоге...

Не пропустите в итоговом выпуске региональных "Вестей":Найден, жив!Ребенок, найденный в стоге сена. Полицейские рассказали о поисках 8-летнего мальчика.Половина позадиРемонт Павловского моста в Коврове идет с опережением срока. Строители собираются перейти к укладке дорожного полотна.Обновление АлександроваИ сосудистый центр в Александрове. Депутат Госдумы проинспектировал новые объекты райцентра.