Не пропустите в итоговом выпуске региональных Вестей:
Найден, жив!
Ребенок, найденный в стоге...
Не пропустите в итоговом выпуске региональных "Вестей":
Найден, жив!
Ребенок, найденный в стоге сена. Полицейские рассказали о поисках 8-летнего мальчика.
Половина позади
Ремонт Павловского моста в Коврове идет с опережением срока. Строители собираются перейти к укладке дорожного полотна.
Обновление Александрова
И сосудистый центр в Александрове. Депутат Госдумы проинспектировал новые объекты райцентра.