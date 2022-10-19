Владимир Путин подписал Указ О введении военного положения на территориях Донецкой Народной...

Владимир Путин подписал Указ "О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей".Также он утвердил перечень поручений по вопросам обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции:1. Правительству Российской Федерации подготовить проект указа Президента Российской Федерации об образовании координационного совета при Правительстве Российской Федерации в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (в том числе в части, касающейся поставок и ремонта вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, проведения ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечения логистики). Предусмотреть, что данный совет возглавляет Председатель Правительства Российской Федерации, в состав этого совета входят представители Минобороны России, МВД России, МЧС России, Росгвардии, ФСБ России, СВР России, ГУСПа, других федеральных органов исполнительной власти, Государственного Совета Российской Федерации. Срок – 20 октября 2022 г. Ответственный: Мишустин М.В.2. Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Государственное и муниципальное управление» обеспечить координацию деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляемой при введении различных уровней реагирования, а также организацию взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации с федеральными государственными органами при осуществлении указанной деятельности. Доклад – до 25 октября 2022 г., далее – еженедельно. Ответственный: Собянин С.С.3. Координационному совету, предусмотренному пунктом 1 настоящего перечня поручений, определить целевое задание по обеспечению потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, ключевые направления выполнения этого задания, сроки его выполнения, а также лиц из числа членов Правительства Российской Федерации, ответственных за работу по каждому направлению.Срок – 24 октября 2022 г, Ответственный: Мишустин М.В. 4. Председателю координационного совета, предусмотренного пунктом 1 настоящего перечня поручений, регулярно докладывать о ходе его работы. Доклад – до 25 октября 2022 г., далее – еженедельно. Ответственный: Мишустин М.В.Кроме того, Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам оказания поддержки гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации, и членам их семей.1. Минобороны России совместно с Минфином России установить для граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, размеры денежного довольствия и отдельных выплат, исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц, со дня зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения. Срок − 1 ноября 2022 г. Ответственные: Шойгу С.К., Силуанов А.Г.2. Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России обеспечить своевременное получение денежного довольствия и отдельных выплат в установленном размере каждым гражданином Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации. Доклад – до 1 ноября 2022 г., далее – ежемесячно. Ответственные: Мишустин М.В., Шойгу С.К.3. Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение бюджетных ассигнований, необходимых для реализации пунктов 1 и 2 настоящего перечня поручений. Доклад – до 1 ноября 2022 г. Ответственный: Мишустин М.В.4. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: а) оказывать содействие в организации мест размещения граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, ином материально-техническом обеспечении указанных граждан и соответствующих воинских формирований, а также в организации мероприятий по подготовке и обучению таких граждан; б) обеспечить реализацию комплекса мер социальной поддержки семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации.Доклад – до 1 ноября 2022 г., далее – ежемесячно. Ответственные: высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.