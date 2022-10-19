Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области задержан 39-летний житель города Владимира. В...

Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области задержан 39-летний житель города Владимира.В ходе обыска в квартире фигуранта в Ленинском районе областного центра оперативные сотрудники обнаружили 57 полимерных пакетов, металлический портсигар и контейнеры с марихуаной. Здесь же в пакетах находились сухие части наркосодержащих растений.В общей сложности полицейские изъяли из незаконного оборота почти килограмм запрещенных веществ, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Кроме этого, на специально оборудованных в квартире площадках полицейские обнаружили выращенные кусты, внешне схожие с наркосодержащим растением «конопля». Растения направлены на экспертизу.В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводят проверку возможной причастности подозреваемого к фактам сбыта наркотических средств.Напомним, в текущем году в разных районах Владимира сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота более 9,4 кг наркотических средств растительного и синтетического происхождения.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.