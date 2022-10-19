Век с четвертью – на радость читателям. Областная научная библиотека имени Горького отмечает большой юбилей – 125 лет. В учреждении культуры к празднику провели научно-практическую

Век с четвертью – на радость читателям. Областная научная библиотека имени Горького отмечает большой юбилей – 125 лет. В учреждении культуры к празднику провели научно-практическую конференцию для руководителей и специалистов федеральных, региональных, муниципальных и вузовских библиотек. За ней можно было наблюдать в том числе онлайн. В библиотеке хранится около 2,5 миллионов экземпляров разных документов, 12,5