Работникам почты попадает в руки письмо из глухой деревеньки, адресованное Деду Морозу. Пишет мальчик: ""Дедушка Мороз! Мы живем в маленькой деревеньке. Семья у нас бедная. У меня даже зимней одежонки нет. Вышли мне хоть что-нибудь к Новому году. Может быть, шапочку, валеночки, варежки..."" Сердобольные почтовые работники собрали деньги, купили одежку и отослали мальчику. После Нового года приходит письмо: ""Дедушка Мороз! Спасибо тебе за валеночки, спасибо за шубку, шапочку. А вот варежек не оказалось - наверное, на почте украли"".
еще анекдот!