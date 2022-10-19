Жители региона старше 60 лет все чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом.

Жители региона старше 60 лет все чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом. Если годом ранее самой популярной моделью была кнопочная, то сейчас верхние позиции рейтинга занимают смартфоны. Данными о предпочтениях пожилых владимирцев поделились специалисты по big data МегаФона.В октябре 2022 года рейтинг наиболее востребованных гаджетов среди старшего поколения абонентов выглядит следующим образом:Xiaomi Redmi 9A;Xiaomi Redmi 9C NFC;Samsung Galaxy A12;Itel it2163¹;Apple iPhone 11.Если рассматривать десять самых популярных моделей, к ним добавятся еще пять смартфонов. Прошлой осенью в топ-10 было представлено четыре вида телефонов без сенсорных экранов, а возглавлял его Itel it2163.За год доля владельцев современных гаджетов среди пенсионеров выросла на 17% — с 50 до 67%. Соответственно, увеличился и объем мобильного трафика среди возрастных владимирцев. На данный момент они ежемесячно прокачивают около 260 терабайт, что на 26% выше показателей прошлого года.В среднем один абонент преклонного возраста использует в месяц 3,9 гигабайт. Особенно охотно в онлайн выходят женщины, доля которых среди пользователей 60+ составляет 56%. Кроме того, они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 12% дольше, чем ровесники-мужчины. Если говорит о населенных пунктах, то здесь впереди жители крупных городов области, а также Красной Горбатки, Мстеры и Никологор.«За год наши абоненты старшего возраста стали почти на 30% чаще выходить в Сеть. Интернет делает их жизнь комфортнее: позволяет всегда быть на связи с близкими, получать новые знания, пользоваться государственными услугами, легко оплачивать жилищно-коммунальные расходы. Мы со своей стороны поддерживаем такую активность и предоставляем пенсионерам бессрочные специальные условия», — комментирует директор МегаФона во Владимирской области Екатерина Орлова.В салонах связи МегаФон предоставляется скидка 20% на услуги связи при наличии у абонента пенсионного удостоверения.