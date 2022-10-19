Пожар на нефтебазе в Гороховецком районе. Такой была легенда учений для владимирских сотрудников...

Пожар на нефтебазе в Гороховецком районе. Такой была легенда учений для владимирских сотрудников МЧС.В резервуаре емкостью 1000 кубических метров загорелось топливо. В результате чего произошла разгерметизация, и часть нефти разлилась на площади 300 квадратных метров и загорелась. Пожарные должны были в кратчайшее время справиться с огнем и предотвратить взрыв. Огнеборцы локализовали очаг возгорания с помощью пены сразу с двух точек: сверху с пожарной лестницы и с земли из генераторов. С задачей владимирские спасатели справились.Роман Коркин, начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Владимирской области:– К тушению условного пожара было привлечено 10 единиц техники, 50 человек личного состава, в том числе опорный пункт по тушению крупных пожаров Ковровского гарнизона. Также в тушении принимал участие пожарный поезд станции Ковров.