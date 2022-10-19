Ежедневно аппарат уполномоченного по правам человека регистрирует порядка 10 обращений, связанных с призывом резервистов.

С начала мобилизации к владимирскому омбудсмену поступило свыше 500 жалоб. Ежедневно аппарат уполномоченного по правам человека регистрирует порядка 10 обращений, связанных с призывом резервистов.На днях Людмила Романова занялась историей с мобилизацией водителя Болотского психоневрологического интерната, который перевозил сотрудников и инвалидов. Сейчас он находится в ковровской учебке. Однако через несколько дней после мобилизации ему оформили бронь. Теперь в ситуации будет разбираться прокуратура и военкомат.Напомним, что обращение на имя омбудсмена можно оставить на сайте ombudsman33.ru, отправить по почте или позвонить по телефону 8-4922-53-11-31.