Владимирская прокуратура обратилась в суд с требованием к ОАО «РЖД» установить освещение в тоннеле под железной дорогой на улице Рабочий спуск. По итогам проверки в ведомстве установили,

Владимирская прокуратура обратилась в суд с требованием к ОАО «РЖД» установить освещение в тоннеле под железной дорогой на улице Рабочий спуск. По итогам проверки в ведомстве установили, что на участке дороги в нарушение технических стандартов отсутствует освещение, что увеличивает вероятность ДТП. Октябрьский районный суд города Владимира удовлетворил иск и обязал ОАО «Российские железные дороги» организовать