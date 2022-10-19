Всего в городе действует пять народных дружин.

Во Владимире студенты ВлГУ пополнили ряды народных дружинников. Ребятам вручили удостоверения. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.На встрече полицейские обратили внимание на эффективность работы ДНД. Участие в общественных формированиях правоохранительной направленности является отличным стартом для тех, кто планирует связать свою жизнь со службой в органах.Напомним, что в областном центре действует пять народных дружин. В 2022 году при их содействии выявлено свыше 300 правонарушений и раскрыто три преступления.