Точки открыты по пятницам, субботам и воскресеньям, начиная с 10 утра.

Во Владимире у гипермаркета «Глобус» и ТЦ «Лента» работают продуктовые ярмарки «выходного дня».Как рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области, на двух площадках без наценки можно приобрести картофель и овощи от сельхозпроизводителей. Продукция выращена в 33-ем регионе. Средняя цена за килограмм картофеля и лука составляет по 26 рублей, моркови и капусты – по 27 рублей.Точки открыты по пятницам, субботам и воскресеньям, начиная с 10 утра.