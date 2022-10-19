Всего в 2022 году подрядчики сдадут 113 объектов.

Во Владимирской области благоустроено почти 100 дворов и общественных пространств. Об этом рассказали в департаменте ЖКХ.Работы проводились в Александрове, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Камешкове, Костерёве, Покрове, Радужном, Струнине, Судогде, Балакиреве, Вольгинский, Городищах, Мстёре, Никологорах и Ставрове.Из 113 объектов сдан 71 двор, а также 27 парков и скверов. Работы продолжаются на пяти придомовых территориях и на 10 общественных пространствах.«Прошу заранее предусматривать работы по ремонту сетей, чтобы не приходилось вскрывать только что уложенный асфальт или плитку», – обратилась к исполнителям директор департамента ЖКХ Елена Семёнова.