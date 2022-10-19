Вопросом озадачены участники регионального этапа образовательной программы подготовки...

Вопросом озадачены участники регионального этапа образовательной программы подготовки управленческих кадров. Они проходят стажировку и до конца недели должны предложить вариант решения проблемы, который будет апробирован в области.Тема трудоустройства длительно неработающих граждан актуальна для региона. Во Владимирской области располагаются пять исправительных колоний. Ежегодно на свободу из них выходят порядка тысячи человек, но только каждый четвертый обращается в центр занятости за помощью в поиске работы. Эти люди крайне не мотивированы к труду, потому и работодатели в найме таких сотрудниках, очевидно, не заинтересованы.