Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Авдеев. Совет Федерации утвердил...

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Авдеев.Совет Федерации утвердил указ Президента России о введении в четырёх регионах военного положения, а в ЦФО и ЮФО – уровня повышенной готовности. Владимирская область приступила к исполнению поручений главы государства.Для жителей нашей области уровень повышенной готовности в настоящее время не сопряжён ни с какими изменениями привычного ритма жизни. Задачи по обеспечению экономической стабильности, безопасности и правопорядка, защите от чрезвычайных ситуаций и другие будем решать планово по отработанным схемам. Ситуация в области устойчивая и под контролем.Фото администрации Владимирской области