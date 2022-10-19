Корректировки будут внесены на один день - 28 октября, рассказала в пресс-служба Волго-Вятской...

Корректировки будут внесены на один день - 28 октября, рассказала в пресс-служба Волго-Вятской пассажирской компании.По техническим причинам локомотивы между Муромом и Арзамасом будут курсировать по следующему расписанию:Поезд № 6075 сообщением Арзамас 2 – Муром 1 будет отправляться в 12:09 и прибывать на конечную станцию в 14:39;Поезд № 6076 сообщением Муром 1 – Арзамас 2 будет отправляться в 11:30 и прибывать на конечную станцию в 14:00;Поезд № 6077 сообщением Арзамас 2 – Муром 1 будет отправляться в 16:40 и прибывать на конечную станцию в 19:09;Поезд № 6078 сообщением Муром 1 – Арзамас 2:До станции Балахониха поезд следует действующим расписанием (отпр. в 15:50), далее Балахониха 18.07-18.08, о.п. Маяк 18.14,5-18.15, о.п.386км 18.19,5-18.20, Костылиха 18.24,5-18.25, о.п.393км 18.28,5-18.29, Шумлейка 18.33,5-18.34, Слезавка 18.39,5-18.40, о.п.404км 18.44,5-18.45, Рзд408км 18.52-18.53, рзд. 409 км 18.55,5-18.56, Арзамас-II приб.19.01.Пассажиров просят уточнять актуальное расписание на сайте РЖД при планировании поездок.Фото https://www.pxfuel.com