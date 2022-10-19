Во Владимирской области осенью 2022 года в полицию поступило 220 сообщений о пропавших без вести детях. Все они были найдены живыми, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Во Владимирской области осенью 2022 года в полицию поступило 220 сообщений о пропавших без вести детях. Все они были найдены живыми, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Более 20 обращений были связаны с несовершеннолетними детьми. Накануне в полицию по Александровскому району сообщили об исчезновении 8-летнего мальчика. Ребенок ушел на прогулку, но не вернулся