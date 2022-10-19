Во Владимирской области осенью 2022 года в полицию поступило 220 сообщений о пропавших без вести детях. Все они были найдены живыми, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.
<a href="https://33live.ru/novosti/19-10-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-osenyu-nashli-220-propavshix-detej.html" target="_blank">Во Владимирской области осенью нашли 220 пропавших детей</a> - Во Владимирской области осенью 2022 года в полицию поступило 220 сообщений о пропавших без вести детях. Все они были найдены живыми, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.
[url=https://33live.ru/novosti/19-10-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-osenyu-nashli-220-propavshix-detej.html]Во Владимирской области осенью нашли 220 пропавших детей[/url] - Во Владимирской области осенью 2022 года в полицию поступило 220 сообщений о пропавших без вести детях. Все они были найдены живыми, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.