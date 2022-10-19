Им заразился 58-летний мужчина.

Во Владимирской области выявили первый случай заражения гриппом. За неделю с признаками ОРВИ в регионе к медикам обратилось 9406 человек (4369 детей).В целом эпидпорог превышен на 3,3%. Среди населения от 15 лет и старше - на 53,2%. Во Владимире зарегистрировано 2909 обращений в больницы. В списке заболевших 1475 детей.Проведено 140 исследований биоматериалов. Впервые в текущем эпидсезоне выявлен случай гриппа A(H1N1). Им заразился 58-летний мужчина. Чаще всего в регионе встречаются риновирусы.