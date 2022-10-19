Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 19 октября заявил, что в регионе пока не завершена частичная мобилизация. «Мобилизация в области продолжается. Получаю от подписчиков

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 19 октября заявил, что в регионе пока не завершена частичная мобилизация. «Мобилизация в области продолжается. Получаю от подписчиков вопросы, завершена ли частичная мобилизация во Владимирской области. Пока нет», – написал Авдеев в telegram-канале. По словам губернатора, мобилизация еще не завершена из-за ошибок или новых обстоятельств, после которых мобилизованных отпускали из