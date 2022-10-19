С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 174950 владимирцев.

Во Владимирской области на 19 октября выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 48 человек. Ещё 7 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 25 - в Ковровском, по 3 - в Петушинском, Юрьев-Польском и Кольчугинском, по 4 - в Александровском, Гороховецком, Меленковском и Киржачском, 11 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Судогодском и Селивановском, 2 - в Камешковском, 5 - в Вязниковском и 3 - в Суздальском районах, а также 1 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 174950 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 48827 заболевших во Владимире, 20761 - в Ковровском районе и 19034 - в округе Муром.