Во Владимирской области выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 19 октября. На 5 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 30 человек, накануне в больницу с тяжелой формой

Во Владимирской области выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 19 октября. На 5 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 30 человек, накануне в больницу с тяжелой формой заболевания попали 13 пациентов. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 175 950. В лидерах по заражениям Владимир – 48 заболевших за сутки.