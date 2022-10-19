Подрядчики взялись за укрепление обочин с использованием гранулята. До конца октября планируется нанести разметку.

Во Владимирской области завершено асфальтирование 20 км трассы М-7. Об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.Как сообщили власти, 11,2 км отремонтировано в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и 8,8 км – по программе «Содействие развитию автомобильных дорог».На участке автомагистрали уложен выравнивающий и верхний слои покрытия. Подрядчики взялись за укрепление обочин с использованием гранулята. До конца октября планируется нанести разметку.