Во Владимирской области была задержана наркогруппировка. Как сообщают правоохранители, в частном доме под Кольчугино местный житель и приезжий из московской области организовали целую

Во Владимирской области была задержана наркогруппировка. Как сообщают правоохранители, в частном доме под Кольчугино местный житель и приезжий из московской области организовали целую лабораторию. Её полицейские обнаружили совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ. В нарколаборатории находились реакторы, фильтрационные системы, ёмкости различного объема, наполненные химическими реактивами. Кроме того, изъять удалось почти 44 килограмма уже готовых наркотических