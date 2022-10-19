Депутаты Госдумы встретились со статс-секретарем – заместителем министра обороны России Николаем Панковым. Разговор шел о частичной мобилизации, материальном обеспечении и социальных гарантиях мобилизованным, сообщается в телеграм-канале ГД.

Депутаты Госдумы встретились со статс-секретарем – заместителем министра обороны России Николаем Панковым. Разговор шел о частичной мобилизации, материальном обеспечении и социальных гарантиях мобилизованным, в телеграм-канале ГД.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил довести до региональных военкоматов и призывных комиссий ответы Минобороны РФ. Ранее спикер , что многодетные отцы с тремя и более детьми не подлежат мобилизации.Также Володин поручил парламентариям проконтролировать в своих регионах реализацию положений и нормативных актов по вопросам частичной мобилизации.Спикер предложил депутатам взять шефство над военными городками. Парламентарии займутся решением проблем учреждений здравоохранения, образования и культуры, вопросами благоустройства.Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Госдума приняла законы о гарантиях для военнослужащих. Речь идет о сохранении рабочих мест, возможности воспользоваться кредитными каникулами, отмене пени за просроченные платежи по жилищно-коммунальным услугам.