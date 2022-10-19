Полицейские быстро вычислили того, кто вынес ценные вещи из дома покойной Веры Глаголевой.

Полицейские быстро вычислили того, кто вынес ценные вещи из дома покойной Веры Глаголевой.Веры Глаголевой не стало пять лет назад. Сейчас в загородном доме знаменитой артистки живет ее дочь – актриса и балерина Анна Нахапетова. Недавно она стала жертвой ограбления. Из дома в престижном поселке Николина Гора пропали вещи, которые были достаточно ценными.Анна не сразу заметила, что некоторые предметы кто-то вынес, но когда обратила внимание, обратилась в полицию. Сотрудники МВД быстро нашли воровку. Ею оказалась женщина, которая устроилась на подработку в дом Нахапетовой. Преступница продавала краденное на популярном сайте объявлений с аккаунта, к которому был привязан ее номеру телефона. В общем, спалилась по глупости.Женщина призналась в шести случаях воровства. Она вынесла из дома сумку знаменитого бренда стоимостью примерно 18 тысяч рублей, а также коллекционную шайбу звезды НХЛ Александра Овечкина – зятя Веры Глаголевой, мужа ее дочери Анастасии.Ранее "Дни.ру" о том, что в Сети появилось редкое видео с Верой Глаголевой. Кадры опубликовала дочь артистки Анастасия Шубская. "Пять лет без тебя", – написала она. Посмотрев видео с актрисой, поклонники не смогли сдержать слез.