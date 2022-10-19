ВТБ с начала года оформил по программам с государственным субсидированием 74 тысячи жилищных кредитов почти на 375 млрд рублей. Наибольшим спросом пользуется основная программа господдержки, ..

ВТБ с начала года оформил по программам с государственным субсидированием 74 тысячи жилищных кредитов почти на 375 млрд рублей. Наибольшим спросом пользуется основная программа господдержки, по которой ВТБ выдает каждый второй льготный кредит.Основной объем продаж жилищных кредитов по ипотеке с господдержкой, действующей с 2020 года, традиционно приходится на Москву и область, где заемщики получили с начала года почти 80 млрд рублей. На втором месте - Санкт-Петербург и Ленинградская область, здесь на покупку недвижимости с господдержкой выдано свыше 20 млрд рублей. В топ-5 регионов по объему сделок также вошли Краснодарский край (14 млрд рублей), Республика Татарстан (7,6 млрд) и Ростовская область (5 млрд).Серьезным спросом среди заемщиков ВТБ также пользуется «семейная ипотека». В нынешнем году сделки по ней оформили более 32 тысяч клиентов на общую сумму свыше 174 млрд рублей. Здесь наибольший объем сделок также приходится на Московский регион (68 млрд), Санкт-Петербург с областью (25 млрд) и Краснодарский край (15 млрд). За ними следует Республика Татарстан, (9 млрд) и Новосибирская область (3,9 млрд).В рамках собственной программы ВТБ для многодетных заемщиков, по которой предоставляется дисконт к государственной "семейной ипотеке", объем выдач превысил 3,5 млрд рублей. С момента запуска программы в начале июля ВТБ провел по ней сделки уже в 65 регионах.«В текущих условиях льготная ипотека снова выходит на первый план у потенциальных заемщиков. Ставки по ней не превышают 5-7%, клиентам доступны предложения с первым взносом от 15%, а также специальные условия от застройщиков. По нашим расчетам, в ближайшие месяцы доля льготных сделок точно превысит 50% в продажах, и к концу года мы преодолеем отметку в 400 млрд рублей выданных кредитов», - комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.