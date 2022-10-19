Александровским городским судом житель Александрова признан виновным в злостном уклонении от...

Александровским городским судом житель Александрова признан виновным в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.Еще в 2017 году по суду с него взыскана задолженность по договору займа в размере более 3 млн. рублей. С указанного времени осужденный под разными предлогами уклонялся от исполнения своих денежных обязательств. Вместе с тем, в период с 2018 по 2022 год мужчина получил денежные средства в сумме более 9 млн. рублей от других лиц под обещание выполнения строительных работ, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Суд учел данные о личности подсудимого, который впервые совершил преступление небольшой тяжести, имеет троих малолетних детей, вину признал и раскаялся в содеянном. А также, высказал намерение выплатить задолженность. В итоге, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов.Фото https://www.pxfuel.com