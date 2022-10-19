Областной департамент юстиции обобщил данные по количеству браков, заключенных в регионе за...

Областной департамент юстиции обобщил данные по количеству браков, заключенных в регионе за последние четыре месяца.В любви и верности, торжественно и без церемоний друг другу поклялись больше 3 тысяч пар.По популярности среди молодоженов лидирует 8 июля - День Петра и Февронии, красивая дата этого года - 22.07.2022-е и шестое августа - по иронии, в этот день отмечают Международный день подкаблучника.И, как говорится, любви - все возрасты покорны. Самому старшему из женихов - 88 лет, невесте - 80.