Ветки, бытовая техника и битое стекло. Жители улицы Тихонравова жалуются на местную помойку. По их словам, эти ветки и крупногабаритный мусор лежат здесь уже месяц. Говорят, даже крысы

Ветки, бытовая техника и битое стекло. Жители улицы Тихонравова жалуются на местную помойку. По их словам, эти ветки и крупногабаритный мусор лежат здесь уже месяц. Говорят, даже крысы завелись. Фаина Савинкова, жительница г. Владимира Наша помойка самая грязная в этом микрорайоне. Вот эти ветки, мусор не убираются. Очень редко убирается. Крысы бегают. Так что, наш