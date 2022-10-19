Подведены итоги регионального конкурса Народный участковый. Его выбирали сами жители региона...

Подведены итоги регионального конкурса "Народный участковый". Его выбирали сами жители региона онлайн - на официальном сайте УМВД.И определили трех победителей - представлять нашу область на федеральном этапе конкурса в ноябре будет Вячеслав Суржик - уполномоченный полиции ОМВД России по Петушинскому району. Он стал абсолютным лидером голосования. На втором месте - Алексей Клочанюк из Вязниковского района, на третьем - Михаил Абросимов из Мурома.