Она заплатит 10 тысяч рублей.

Во Владимирской области суд оштрафовал женщину за избиение полицейского в электричке. Приговор вынес Гусь-Хрустальный городской суд.ЧП произошло в августе 2021 года. Находясь в электропоезде, женщина ударила сотрудника МВД, который задержал её за распитие алкоголя. Дебоширка пыталась скрыться от полицейского, но ничего не вышло.Транспортная прокуратура завела уголовное дело. С дамы взыщут 10 тысяч рублей.Приговор пока не вступил в законную силу.