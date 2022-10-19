К новой фотографии Аллы Пугачева приглядется звездный стилист.

К новой фотографии Аллы Пугачева приглядется звездный стилист.В комментарияхпод фотографиями Аллы Пугачевой, помимо ярких дискуссий, все реже встретишьслово "жуть" и все чаще комплименты 73-летней женщине."ВыглядитПугачева лет на 15 моложе", — такими словами описал новую фотографию АллыПугачевой стилист Павел Лагунов. Напомним, что на днях Народная артисткаподелилась снимком с концерта Бориса Гребенщикова в Израиле. Модный стилист разобрался,в чем секрет молодости Аллы Пугачевой.Во-первых, Лагуновотметил удачный ракурс. Снимая себя чуть выше, Алла Борисовна визуальноудлиняет шею. Во-вторых, отлично сыграла подобранная одежда, которая сочетаетсяс прической. Кстати, именно волосам Аллы Пугачевой Павел решить уделить особоевнимание."АллаБорисовна использовала для выхода на концерт Гребенщикова накладную челку",— заявил стилист. Он считает, что Пугачева натянула на голову убогий парик за 3000рублей не просто так, а ради сохранения качества своих немногочисленных оставшихсяволос.Известно, что кстарости у людей усиливается выпадение волос, что грозит некрасивыми проплешинами.Артисты страдают еще сильнее, ведь на каждое выступление требуется безупречнаяукладка. Поэтому Алла Пугачева, как, впрочем, и другие звезды, используетнакладные волосы.Еще, по слухам,потерявшая волосы Алла Пугачева недавно сделала пластику — подтянула кожу лицаи шеи. Конечно, сама артистка никак не комментирует свои изменения во внешности,но после предполагаемого хирургического вмешательства, Алла Борисовнадействительно выглядит лучше.