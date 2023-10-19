Молодой человек увидел видео в «ТикТок» и решил украсть телефон. Что было в видео, неизвестно, но 31 августа этого года житель Мурома решительно пришел в ТЦ «Зефир в мармеладе» и присмотрел

Молодой человек увидел видео в «ТикТок» и решил украсть телефон. Что было в видео, неизвестно, но 31 августа этого года житель Мурома решительно пришел в ТЦ «Зефир в мармеладе» и присмотрел телефон марки «Apple iPhone 11» Black, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Телефон стоил 47 тыс. рублей. В качестве способа оплаты парень выбрал перевод средств с