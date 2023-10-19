Сын и младшая дочь живущей на Святой Земле Примадонны российской эстрады уже почти две недели не ходят в школу. Подробности выяснили Дни.ру.

Сын и младшая дочь живущей на Святой Земле Примадонны российской эстрады уже почти две недели не ходят в школу. Подробности выяснили "Дни.ру".После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.Ее дети – Лиза и Гари Галкины учат иврит и пошли в израильскую школу. Но сейчас на Святой земле неспокойно. Каждый день слышен вой сирен, идут ракетные обстрелы городов со стороны сектора Газа. И теперь звездной семье по несколько раз в день приходится спускаться в бомбоубежище."Школы в Израиле после начала этих трагических событий прекратили работу, – сообщил израильский друг Примадонны. – Сначала шла речь про дистанционную учебу, как это было во время пандемии, но в итоге учебные заведения сами принимают решения, переходить ли в онлайн или закрыться на внеплановые каникулы".Дети певицы учатся в одном из самых дорогих частных учебных заведений Израиля – King Solomon school. Она находится в районе Рамат-ха-Шарон. От Герцлии, где обитает Пугачева, туда можно доехать всего за 15 минут. Судя по сообщению Командования тыла, учеба в этом городе возможна только в том случае, если в установленное время – обычно полторы – можно попасть в убежище. Да и в здании может быть одновременно не более трехсот человек.Школу это создал миллиардер Вячеслав Мирилашвили – бывший совладелец социальной сети "ВКонтакте". Там, кстати, учится и его собственная дочь. Конечно, обучение тут не из дешевых – 6 тысяч шекелей в месяц. По текущему курсу – 145 тысяч рублей. Если учесть, что детей у Пугачевой двое, то вынь да положь 290 тысяч. Причем независимо, ведутся занятия, или нет.Это примерно столько же, сколько Пугачева платила за обучение отпрысков в России. С 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри Галкины ходили в Первую Московскую гимназию. За год обучения там звездные родители должны были выложить 1 680 000 рублей. Но Пугачевой и делали небольшую скидку. "Семьям с двумя и более детьми предоставляется скидка 10% при условии единовременного обучения детей в гимназии", – сообщили в учебном заведении. Таким образом, за последний учебный год двоих детей Алла и Максим внесли в сентябре 3 192 000 рублей.