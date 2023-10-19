Экс-возлюбленная популярного исполнителя пытается обрести женское счастье. Бывшая жена Гуфа рассказала о страшной ситуации, которая произошла с ней во время свидания.

Экс-возлюбленная популярного исполнителя пытается обрести женское счастье. Бывшая жена Гуфа рассказала о страшной ситуации, которая произошла с ней во время свидания.Бывшая супруга популярного исполнителя получила признание народа после развода. Девушке удалось добиться любви аудитории благодаря своей открытости и искренности. Айза-Лилуна Ай активно ведет социальные сети и с большим удовольствием общается с подписчиками.Как известно, популярная артистка открыта перед публикой. Кажется, что нет тем, которые она не поднимает и не обсуждает со своей аудиторией. На днях она пожаловалась на плохое самочувствие.Дело в том, что сейчас Айза-Лилуна Ай занимается строительством своего дома на Бали. Она поделилась, что сталкивается с многочисленными трудностями в этом вопросе, а также добавляется то, что ее часто одолевают различные болезни из-за слабого иммунитета.В личной жизни звезды все тоже складывается не очень гладко. После того, как она развелась с Гуфом, Айза пыталась построить отношения с Дмитрием Анохиным. На счету артистки пару неудачных браков и несколько несложившихся романов.На днях в своем микроблоге Айза поделилась подробностями личной жизни. Как оказалось, девушка отправилась на романтическое свидание, которое закончилось избиением. Как сообщает бывшая жена Гуфа, на нее напала обезьяна мужчины, с которым она встречалась.Ранее "Дни.ру" , что Айза набросилась на Шуру из-за скандала на федеральном канале.