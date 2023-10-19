С начала года в 33-м регионе значительно выросли объёмы строительства.

С начала года в 33-м регионе значительно выросли объёмы строительства. В настоящий момент рабочие возводят 85 многоквартирных жилых домов. Об этом губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в своём .С января по сентябрь было введено в эксплуатацию 975 тыс. квадратных метров жилья в МКД, что на 4% больше прошлогоднего показателя и в 1,7 раза выше, чем за первые 9 месяцев 2021 года.Наблюдается рост и в строительстве индивидуального жилья: за текущий период сдано в эксплуатацию 708 тыс. квадратных метров, что на 6% выше уровня прошлого года.Примечательно, что многие необходимые для строительства материалы производятся во Владимирской области. Так, Ковровский завод силикатного кирпича сегодня выпускает 50 видов продукции. «Такие развивающиеся предприятия с крепкими традициями – наша надёжная опора в этом деле», – подчеркнул Александр Авдеев.