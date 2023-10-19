Статистика ВОЗ показывает, что каждый год самый распространенный вид рака среди женщин – рак молочной железы – находят у 2,1 миллиона человек в мире, а умирают от него более 600 тысяч. В России от злокачественных образований в груди ежегодно умирает около 22 тысяч женщин.

Статистика ВОЗ показывает, что каждый год самый распространенный вид рака среди женщин – рак молочной железы – находят у 2,1 миллиона человек в мире, а умирают от него более 600 тысяч. В России от злокачественных образований в груди ежегодно умирает около 22 тысяч женщин.Алена Кравецдля многих – эталон женственности и красоты. Ее точеная фигура и нежная кожакажутся для многих недостижимым идеалом. На самом деле, совершенства звездакино и сцены добивалась, в том числе, и при помощи пластического хирурга. О чемпотом пожалела."Я в своевремя немного исправила то, что недодала мне природа – увеличила грудь со второго до четвертого размера, – призналась Алена. – Делала это в дорогойшвейцарской клинике, отдала 20 тысяч евро. Но год назад компания –производитель грудных имплантов, заявила, что они потенциально опасны и могутвызывать рак. Я тут же проверилась у онколога, сдала кучу анализов. И твердорешила избавиться от своей упругой троечки – этой мины замедленного действия втеле. Так хотела себя обезопасить от рака".Операция поудалению имплантов научно называется "аугментационная маммопластика".Это довольно болезненная манипуляция, но Алена на нее решилась. "У меня теперь снова второй вместо четвертого размер бюста, – сообщила она. – Пришлось меня всебюстгальтеры, но спать, заниматься спортом и просто жить стало легче. Да и в интимнойсфере все прекрасно – любимому моя новая аккуратная грудь нравится".