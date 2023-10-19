Арестован подрядчик, работавший на проекте Суздаль. Зарядье. Активация Директора стройфирмы из...

Арестован подрядчик, работавший на проекте "Суздаль. Зарядье. Активация"Директора стройфирмы из Гаврилова Посада, которая занималась реализацией проекта "Суздаль. Зарядье. Активация", поместили под домашний арест. Это уголовное дело уже окрестили "первым юбилейным". Оно заставило местных жителей иначе взглянуть на нашумевший проект благоустройства. Обманутые ожидания - в репортаже Дарьи Давыдовой.В Суздале пришло время собирать камни. Рабочие заново мостят старинную Торговую площадь. Как идет реконструкция, проверяет правительственная инспекция. Чиновники на ходу утаптывают булыжник. Вековые валуны "гуляют" под ногами.Алексей Воронков, житель г. Суздаля:- Я вообще не очень понимаю, зачем это надо, вот это перекладывание... Вот честно не знаю.- Говорят, даже камни моют...- Да мыть-то можно! За деньги что ж не мыть-то?Смех смехом, говорят жители, да не получилось бы как обычно. Четыре года назад вот также в разгар осени в Суздале начали строить... Зарядье. Город тогда вошел в активную фазу подготовки к празднованию тысячелетия. В конкурсной схватке за право освоить федеральные 50 миллионов рублей сошлись четыреста компаний.Сергей Седов, гид:- Это очень громкое было название - "Зарядье. Перезагрузка", да? И все думали. что это как парк Зарядье в Москве, но на самом деле благоустройство вышло, так скажем, "замах на рубль, а удар на копейку". До сих пор вот по этим тропинкам людям не очень удобно ходить, поэтому они вытаптывают газоны вокруг.С улиц города сняли тонны советской тротуарной плитки. Ею потом хотели выложить пешеходные дорожки в спальных районах города. Вместо старой укладывали новую. Работы охватили практически весь исторический центр Суздаля. "Зарядьем" стал даже сквер у гостиницы "Сокол" - территория вовсе не граничащая с Торговыми рядами. Здесь случился настоящий распил.Валерий Царев, гид:- Там же была зеленая зона. Газон, трава, сквер. То есть сквер, деревья уменьшили, вместо газона - плитка, поставили туда вот эти домики-скворечники. Чистая такая, безликая урбанистика. Да, ходить удобнее по этой плитке, по мне можно было что-нибудь поинтереснее сделать.3d-визуализация честно отразила все детали, надо сказать, не самого выдающегося проекта. Но картинка все равно смотрелась богаче. Например, предполагалось, что по завершении благоустройства, подняться на Кремлевский вал смогут даже не слишком мобильные граждане. Но склон сохранил прежний вид.Дарья Давыдова:- В поисках лучших видов на Суздаль древние оборонительные сооружения туристы штурмуют по таким же древним, можно сказать, исторически сложившимся тропам, рискуя свалиться вниз. Это сейчас здесь еще немного подсохло. В общем, ожидания как всегда оказались далеки от реальности.Вопросы к подрядчику - ивановской фирме "Воймига" - возникли в первую же весну, когда плитка поплыла и все "Зарядье" пошло волнами. Строителей обязали все переделать по гарантии, но, судя по данным ФСБ, внакладе директор компании все равно не остался. На днях его заключили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.Анна Сиванова, официальный представитель пресс-службы УФСБ по Владимирской области:- Злоумышленником были предоставлены акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ, однако объемы произведенных работ в документах были завышены не менее, чем на 1.6 миллиона рублей. Таким образом бюджету администрации г. Суздаль был причинен имущественный ущерб на указанную сумму.Местные жители про уголовное дело не в курсе. Но Елена (она за строительством "Зарядья" наблюдала со своего рабочего места), почему-то не удивлена. Недоумевает, как работы вообще приняли с первого раза.- Это надо у главы спросить, который ушел. По собственному желанию.Дарья Давыдова. Андрей Синягин.