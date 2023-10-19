Более половины пораженных борщевиком Сосновского земель приходиться всего на один из районов...

Более половины пораженных борщевиком Сосновского земель приходиться всего на один из районов Владимирской области.Наибольшее количество поражённых им площадей выявлено в Юрьев-Польском районе – 9,71 га из 17,47 га в целом по области. По итогам обследования на карту добавят 39 новых очагов распространения опасного сорняка, сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, а сам в то же время быстро разрастается. Одно растение способно давать до 20 тысяч семян. У сорняка нет естественных болезней и вредителей.Тем не менее вывести борщевик возможно, главное – чтобы мероприятия по борьбе проводились систематически, рассказали специалисты.При обнаружении на территории борщевика Сосновского гражданам нужно сообщить об этом в муниципальную администрацию и обратиться на «горячую линию» регионального филиала Россельхозцентра по телефону: +7 (4922) 34-19-28.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области