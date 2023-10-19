За минувшую неделю стоимость туров в Египет снизилась примерно на 30%, сообщает и называет очевидную причину: обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Спрос на путешествия в Египет ..

За минувшую неделю стоимость туров в Египет снизилась примерно на 30%, сообщает и называет очевидную причину: обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Спрос на путешествия в Египет упал на 4%, отмечает , приводя данные группы компаний "Слетать.ру".Очевидно, что сейчас ситуация с востребованностью направлений в этот регион полностью зависит от происходящего на Ближнем Востоке. При этом нельзя сказать, что спрос на туры в Египет продолжает падать. Как подчеркивает интернет-издание "", приводя данные исследования туроператоров, показатели начинают стабилизоваться.