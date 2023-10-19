Рестайлинговая версия китайского кроссовера, поставившего очень внушительную планку продаж в 2022 году. Новые технологии, доведение дизайна, но тот же движок. Давайте посмотрим, что принесла нам новая модель, кроме надписи Max, в наименовании.

Рестайлинговая версиякитайского кроссовера, поставившего очень внушительную планку продаж в 2022году. Новые технологии, доведение дизайна, но тот же движок. Давайтепосмотрим, что принесла нам новая модель, кроме надписи Max, в наименовании.КАК ВЫГЛЯДИТЭкстерьер у автомобилядовольно спокойный и выдержанный в стиле “среднерыночного”. Но это пока невключится внешняя иллюминация. Какую практическую ценность несут светодиодывдоль рейлингов, я не знаю, но смотрится, на мой, привыкшей к аскезе насветоэлементы, вкус довольно странно. Хотя с левого плеча сразу другой голосвступает в диалог и говорит, что чем больше иллюминации, тем заметнее машина надороге, и все такое прочее. В принципе, даже красиво. А вы как думаете?Красивая оптика, что спереди,что сзади, подчеркивающая световой линией название автомобиля на дверибагажника. Тоже красиво, кстати. Да и две выхлопные трубы тут тоже красивосмотрятся, несмотря на то, что обещаний китайские автомобили в своем внешнемоблике всегда дают столько, что потом непонятно как вытягивать.В новой модели поменяласьрешетка бампера. Кстати, тоже симпатичней стало, на мой взгляд.КАК ВНУТРИЗдесь изменений больше, чемснаружи. Начнем с огромной приборной панели и соседствующего с ниммультимедийного экрана. Отклик на прикосновения моментальный, задержек нет, даи перевод интерфейса наконец-то почти безукоризненный.Под центральным экраном -управление климатом. Маркетологи называют это третьим экраном, не будемспорить. Реагирует эта система на любые прикосновения, что пальца, что провода,который вы будете тянуть от зарядки. Будьте аккуратнее.Очень удобные сиденья снабженыкучей настроек: водительское сиденье регулируется в шести направлениях,пассажирское – в четырех. Все это на электрике, конечно же: двадцать первый векже! Возможность запомнить положение сидений вместе с настройками зеркал исохранить в пресет – тоже неизменный атрибут двадцать первого века. Повезлонам, да?Ассистентов водителя и вообщевсяческих настроек здесь просто миллион. И если я обычно изучаю все этиэлементы по пути от пресс-парка домой, то в этой ситуации пришлосьприпарковаться и тщательно просмотреть все пункты меню, чтобы ни на что неотвлекаться.Различные оповещения “мертвойзоны”, пересечения полосы и превышения скорости, регулировка подъема крышкибагажника, голосовой помощник: все это, возможно, усложняет первичный процессизучения, но со временем делает жизнь водителя только лучше.КАК ЕДЕТБогатством разнообразиядвигателей нас пока китайский рынок не поражает, да и объемами с лошадинымисилами тоже. Tiggo 7 Pro Max, как и предыдущая модель, предлагает полуторалитровую турбированную“четверку” на 147 лошадиных сил. Трансмиссия – вариатор. Это, конечно, неспособствует резвым стартам со светофоров, и разгон до сотни тут 9,8 секунды. Иеще один момент: если Tiggo 8. в Max варианте это полный привод, то здесь ни о каком полном приводе речи неидет.Подвеска хорошосбалансирована, и при достаточной информативности, все-таки прощает дорожныенеровности и не требует сильно оттормаживаться перед лежачими полицейскими.Руль жестковат, но все же, намой взгляд, управляемость у автомобиля хорошая.КАК ЗВУЧИТАкустика Sony – старый знакомых,регулярно встречаемый мной в китайских автомобилях. Вязкий низ, слегкавыпирающая середина. Для штатной акустики без претензий на супер-премиум,звучит все довольно мило. Не трогайте эквалайзер. Лучше уже не будет.КАК ГИТАРАИнструмент поместился безовсяких проблем. Даже не складывая задний ряд сидений, в Tiggo 7 очень много местадля багажа. Пользуйтесь!ВЫВОДЫНа самом деле, частота обновлениймодельного ряда завораживает и вызывает печальные мысли о быстротечности всегосущего. С другой стороны, ощутимый апгрейд электроники оказался полезным иуместным. Вот еще бы с маркировками разобрались, чтобы можно было по названиюмодели определить что там с мощностью и полным приводом – цены бы не было.Стоимость кроссовераначинается от 2,64 млн. рублей, и это, на самом деле, довольно щадящая цена, сучетом происходящего на российском автомобильном рынкесейчас.