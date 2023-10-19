Четверо учащихся Гимназии №3 города Владимира получили термические ожоги из-за кварцевой...

Четверо учащихся Гимназии №3 города Владимира получили термические ожоги из-за кварцевой лампы.Прокуратурой города Владимира была проведена проверка исполнения законодательства об образовании в работе «Гимназии № 3».Выяснилось, что первоклассники (1 «Б», «В», «Г) учились в помещениях детского сада № 24 с 1 сентября 2023 года.На потолке одного из классов был установлен облучатель (кварцевая лампа), ранее использовавшийся в детском саду для кварцевания помещений( во время распространения гриппа) в отсутствие детей.При этом с 12 по 15 сентября режим эксплуатации кварцевой лампы был грубо нарушен: допускалось её включение во время проведения занятий.«В результате воздействия медицинского изделия четверо учащихся получили термические ожоги и обратились за медицинской помощью...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Кроме того, термический ожог получил один из родителей, присутствовавший на родительском собрании и находившийся вблизи включенной кварцевой лампы.«Материалы проверки направлены прокурором в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей...» - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление.Уточняется, что после случившегося все кварцевые лампы были демонтированы.Фото: https://t73134f.sch.obrazovanie33.ru/